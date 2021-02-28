В турнире приняли участие разные тройки: спортивные – призовые, парадные – нарядные, орловские, русские, вятские.

В деревне Крутово Петушинского района прошел XV турнир «Владимирский тракт. Путешествие по Покровскому краю».Он проводился по правилам традиционной экипажной езды. Главная задача участников – показать всю красоту и самобытность русской тройки, мастерство управления при выполнении программы – фигурной езды и паркура (имитации езды по городу и в дальней дороге – это объезды углов и проезды через ворота, мосты и арки, верстовые столбы и трактора).В турнире приняли участие разные тройки: спортивные – призовые, парадные – нарядные, орловские, русские, вятские.«Покровский край» – это новый проект, объединивший группу известных брендов: «Покровский пряник», «Вольгинский колоколец», музей Петуха, музей «Русский остров», «Левитановский фестиваль» и АТК «Богдарня», которая знаменита сырами Джона Кописки, фестивалем «Сырмарка» и турниром «Владимирский тракт» для русских троек. В 2016 году он стал лауреатом Национальной премии по событийному туризму.