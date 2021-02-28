Населению действий не предпринимать.

3 марта на территории региона будет проведена комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, комплексной системы экстренного оповещения населения, регионального сегмента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей и муниципальных систем оповещения Владимирской области.В соответствии с планом, с 10.10 будет производиться проверка специальных терминалов ОКСИОН, с 10.20 – проверка региональной автоматизированной системы оповещения населения с запуском электрических сирен, с 10.25 – запущена передача речевого сообщения о порядке оповещения населения, с 10.43 – замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя сигналом «Техническая проверка». Пресс-служба МЧС напоминает, что никаких действий гражданам предпринимать не нужно.