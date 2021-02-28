Происшествие произошло на Южном объезде Владимира.

В минувшую субботу, 27 февраля, около 13:00 на 222 километре автомагистрали М-7 «Волга» в Камешковском районе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По информации ГИБДД региона, столкнулись четыре большегруза, двигавшихся в попутном направлении.Водитель «КамАЗа», следуя в сторону Нижнего Новгорода, въехал в остановившийся грузовик «Мерседес». «Немец», по принципу домино, врезался с «Рено», а «Рено» в «Сканию».В результате аварии погиб мужчина 1971 года рождения, сидевший за рулём «КамАЗа». По факту произошедшего Госавтоинспекция проводит проверку.