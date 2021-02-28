За период наблюдения в области отмечено 876 летальных случаев.

По состоянию на 28 февраля в медицинских организациях региона действуют 1124 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 62 процента из них занято (697), свободно – 427 коек. 24419 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 127 человек. За период наблюдения в области отмечено 876 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 1665 исследований на Covid-19.