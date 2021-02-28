Главный врач городской клинической больницы Москвы №52 Марьяна Лысенко рассказала об опасном последствии ковида, который может проявиться у тех пацентов, которые уже победили болезнь. ..

Главный врач городской клинической больницы Москвы №52 Марьяна Лысенко рассказала об опасном последствии ковида, который может проявиться у тех пацентов, которые уже победили болезнь. Речь идет о мультисистемном воспалительном синдроме. Это крайне опасная аутоиммунная реакция организма, при которой он может начать атаковать собственные органы. Пострадать могут почки и сердце.