С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18396 человек. Врачам удалось поставить на ноги 15991 пациента. В стационарах лежит 396 жителей, из них 227 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1824 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 38 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 65 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 8 костромичам. Шесть пациентов с ковидом выявлено в Галичском районе, пять – в Шарье, четыре - в Буйском районе, три – в п. Островское. По два инфицированных прибавилось в Волгореченске, Антроповском и Костромском районах. По одному случаю диагностировано в Кадые, Макарьеве, Вохме, Красном-на-Волге, Поназыреве и Судиславском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18396 человек. Врачам удалось поставить на ноги 15991 пациента. В стационарах лежит 396 жителей, из них 227 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1824 заболевших.