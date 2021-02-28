Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 27 421 жителя региона.

По информации Роспотребнадзора на 28 февраля, во Владимирской области подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 38 заболевших Covid-19. Ещё 18 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 17 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Кольчугинском, по 7 - в Александровском, Меленковском и Киржачском районах. По 5 жителей оказались инфицированы в Юрьев-Польском и Камешковском, 4 - в Петушинском, по 3 - в Ковровском и Селивановском районах. У двоих ковид подтвердился Собинском районе, по 1 новому случаю выявлено в Суздальском и Судогодском районах.Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 27 421 жителя региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.