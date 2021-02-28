Новые данные по коронавирусу. Во Владимирской области 126 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 27 421 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (38 новых

Новые данные по коронавирусу. Во Владимирской области 126 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 27 421 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (38 новых пациентов за сутки). На втором месте Муром (+18). На третьем месте Гусь – Хрустальный (+17) Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 6 117 случаев Гусь-Хрустальный