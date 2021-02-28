Депутат Верховной рады Илья Кива обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, глава страны не решает проблемы населения.

Депутат Верховной рады Илья Кива обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, глава страны не решает проблемы населения.Политик заявил, что за время президентства Владимир Зеленский не раз преступал закон и продолжит это делать. "Он запутался в своих преступлениях", – подчеркнул Кива. Власти Украины пытаются скрыть все свои правонарушения от народа, и для этого закрывают телеканалы и "затыкают рты" оппозиционерам.Депутат обвинил Зеленского и его команду в том, что они решили нажиться в период борьбы с пандемией коронавируса. В частности, власти закупили некачественную американскую вакцину Novavax за 1,5 миллиарда гривен. Кива отметил, что никто из жителей страны не хочет ей прививаться."Власть заработала на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность", – заключил политик.Ранее стало известно о . Оппозиция утверждает, что глава страны превысил полномочия, запретив вещание трех крупных телеканалов. Они не раз критиковали власть за насильственную украинизацию населения и повышение тарифов на газ.СМИ ругали Владимира Зеленский и за отказ от российской вакцины "Спутник V". В прошлом президент рассказал, что не получил доказательств результативности препарата и потому не собирается экспериментировать на гражданах. "Украинцы не кролики", – подчеркнул политик.Однако эксперты не соглашаются с Владимиром Зеленским. Медицинский журнал The Lancet недавно опубликовал результаты испытания российской вакцины: эффективность "Спутника V" оценили в 91,6%. Украинский лидер предпочел не комментировать этот материал.