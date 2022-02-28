На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 февраля лабораторно подтверждено 794...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 февраля лабораторно подтверждено 794 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
214 - во Владимире
161 - в Муромском районе
86 - в Ковровском районе
54 - в Гусь-Хрустальном районе
54 - в Александровском районе
38 - в Юрьев-Польском районе
35 — в Киржачском районе
29 — в Меленковском районе
29 - в Кольчугинском районе
22 — в Селивановском районе
21 — в Радужном
19 — в Вязниковском районе
16 — в Гороховецком районе
9 - в Камешковском районе
4 — в Судогодском районе
2 — в Суздальском районе
1 — в Собинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 136 038 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).