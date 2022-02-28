На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 февраля лабораторно подтверждено 794...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 февраля лабораторно подтверждено 794 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.214 - во Владимире161 - в Муромском районе86 - в Ковровском районе54 - в Гусь-Хрустальном районе54 - в Александровском районе38 - в Юрьев-Польском районе35 — в Киржачском районе29 — в Меленковском районе29 - в Кольчугинском районе22 — в Селивановском районе21 — в Радужном19 — в Вязниковском районе16 — в Гороховецком районе9 - в Камешковском районе4 — в Судогодском районе2 — в Суздальском районе1 — в Собинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 136 038 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).