На заседании СНД за его кандидатуру проголосовали 15 народных избранников.

Кольчугинские депутаты выбрали главой района бывшего мэра Лакинска Голосование местных парламентариев состоялось 28 февраля.Конкурентами новоиспечённого руководителя были Виктор Аникин, возглавлявший ранее Собинский район, а также Вадим Пестов - рядовой чиновник райадминистрации. В таких случаях говорят - спойлер.Конкурсная комиссия состояла из депутатов и представителей врио губернатора. По результатам Андрианов набрал больше всего баллов. На заседании СНД за его кандидатуру проголосовали 15 народных избранников.Напомним, что бывший глава Константин МочаловСправкаАлексей Юрьевич родился 7 апреля 1982 года во Владимире. Трудовую деятельность начал в 2000 году на конвейере автосборочного цеха завода «Точмаш». Впоследствии занимался предпринимательской деятельностью.Он окончил Владимирский государственный педагогический университет по специальности «Юриспруденция», а также РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление».Ранее чиновник был депутатом СНД Собинского района и Законодательного Собрания Владимирской области.