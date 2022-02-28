Депутат ГосДумы Алексей Говырин поддержал многодетных родителей Кольчугинского района. Он встретился с активистами социального проекта “Дом добра”. Его участники с 2018-го года

Депутат ГосДумы Алексей Говырин поддержал многодетных родителей Кольчугинского района. Он встретился с активистами социального проекта “Дом добра”. Его участники с 2018-го года помогают многодетным справляться психологическими и финансовыми трудностями. Активисты проекта рассказали депутату Госдумы Алексею Говырину о проблемах, которые волнуют многодетные семьи. Одна из таких – статус многодетных семей и их социальная поддержка. У родителей