Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала комментарии относительно экономической ситуации.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала комментарииотносительно экономической ситуации.ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20% в связи с западнымисанкциями. В связи с таким высоким показателем риелторы стали предсказыватькрах ипотечного кредитования.Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченковысказала аналогичное мнение. Она заявила, что люди просто не будутподписываться на десятки лет кредитования под 20% годовых. "Ключеваяставка 20% означает, что ипотеки как инструмента для покупки жилья нетв стране", – отметила эксперт.Ситуацию прокомментировала глава Центробанка ЭльвираНабиуллина. Она заявила, что Банк России смягчит выдачу ипотеки инеобеспеченных потребительских кредитов. Также она добавила, что российскиебанки продолжают выполнять заявленные обязательства пред клиентами, а деньги насчетах доступны.Набиуллина отметила, что ситуация складывается нестандартная,поэтому и решения будут приниматься соответствующие. По словам главы ЦБ,российская Система передачи финансовых сообщений сможет заменить SWIFT,российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.Напомним, в связи с началом российской военной спецоперации наДонбассе западные страны стали вводить жесткие санкции против РФ. На банкинакладываются ограничения, страны ЕС закрыли все воздушное пространство дляРоссии. В Беларуси идут переговоры между Россией и Украиной по урегулированиюситуации.