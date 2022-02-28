Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала комментарии
относительно экономической ситуации.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала комментарии
относительно экономической ситуации.
ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20% в связи с западными
санкциями. В связи с таким высоким показателем риелторы стали предсказывать
крах ипотечного кредитования.
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко
высказала аналогичное мнение. Она заявила, что люди просто не будут
подписываться на десятки лет кредитования под 20% годовых. "Ключевая
ставка 20% означает, что ипотеки как инструмента для покупки жилья нет
в стране", – отметила эксперт.
Ситуацию прокомментировала глава Центробанка Эльвира
Набиуллина. Она заявила, что Банк России смягчит выдачу ипотеки и
необеспеченных потребительских кредитов. Также она добавила, что российские
банки продолжают выполнять заявленные обязательства пред клиентами, а деньги на
счетах доступны.
Набиуллина отметила, что ситуация складывается нестандартная,
поэтому и решения будут приниматься соответствующие. По словам главы ЦБ,
российская Система передачи финансовых сообщений сможет заменить SWIFT,
российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.
Напомним, в связи с началом российской военной спецоперации на
Донбассе западные страны стали вводить жесткие санкции против РФ. На банки
накладываются ограничения, страны ЕС закрыли все воздушное пространство для
России. В Беларуси идут переговоры между Россией и Украиной по урегулированию
ситуации.