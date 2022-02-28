Банк России экстренно поднял ключевую ставку до 20%. Регулятор объяснил решение кардинальным изменением внешних условий для российской экономики и заявил, что повышение ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения населения от обесценения.

Банк России резко поднял ключевую ставку до 20%, говорится в сообщении на сайте регулятора.Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, — говорится в релизе ЦБ.ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, говорится в сообщении.До этого ЦБ в последний раз поднимал ключевую ставку 11 февраля, тогда ключевая ставка выросла на 1 п.п. и достигла максимума с мая 2017 года — 9,5%. Тогда же регулятор повысил прогноз по инфляции и сообщил, что ожидает инфляцию по итогам 2022 года на уровне 5–6% (в октябре 2021 года прогнозировалось 4–4,5%). К целевым показателям, 4%, инфляция вернется только к середине 2023 года, указывал Банк России.24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, объяснив решение защитой России от тех, кто взял Украину в заложники. После этого США, ЕС и другие страны ввели беспрецедентные санкции против российский банков, компаний, чиновников и родственников. США и ЕС также ввели санкции против ЦБ. Страны договорились ввести санкции, которые помешают ЦБ использовать международные резервы для борьбы с ограничениями. Санкции парализуют активы ЦБ и заморозят его транзакции, заявила фон дер Ляйен. Санкции ограничат возможности ЦБ по поддержке курса рубля за счет международных транзакций, добавила пресс-служба кабинета министров Германии. На международных торгах рубль обвалился больше, чем на 30% к доллару и евро.