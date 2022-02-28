Проект демонтажа уже на выходе. Насколько сложными будут работы и за чей счет, - расскажет Кристина...

Проект демонтажа уже на выходе. Насколько сложными будут работы и за чей счет, - расскажет Кристина Иванова.- В первом-втором подъезде мы, соответственно, демонтируем технические этажи и девятый этаж...Многоквартирный дом на улице Центральной, 19, который был возведен застройщиком в нарушение закона с двумя лишними этажами, начинают приводить в нормативное состояние. Сегодня глава города Владимира Андрей Шохин обговорил график работ с активом коммунаровских дольщиков. До конца марта будет готов новый проект, затем состоится государственная экспертиза, и в суде рассмотрят решение о демонтажных работах.В отличие от предыдущих лет, когда в нашей области больше говорили, чем делали, глава региона Александр Авдеев принимает конкретные решения.Принципиальную позицию полностью разделяют в мэрии Владимира: меньше слов, больше дела. Без громких лозунгов и политиканства. В интересах участников долевого строительства.Василий Анисимов, член инициативной группы дольщиков микрорайона Коммунар:- Наконец-то мы услышали какие-то четкие, внятные сроки. Видим, что работа идет. И наконец-то мы после трех лет какого-то ожидания и обивания порогов увидели такую хорошую реакцию, хорошее рабочее отношение к нашей проблеме.Проектировщики объясняют: демонтаж лишних этажей осложняется, по сути, только разводкой инженерных сетей. Сейчас они - на техническом этаже. По новой схеме сети перенесут в подвал. Осторожно и безопасно для живущих по соседству людей..Павел Миряшев, руководитель проектной организации Мир-Архитекс:- Дальше уже приступается конструктивный демонтаж - это снятие парапетов, демонтаж кладки, демонтаж плит перекрытия, покрытий. И приведение в соответствие проекту, который мы сейчас делаем.Дом, построенный в охранной зоне исторического центра Владимира, не должен быть выше 24 метров. Таково требование закона. Застройщик ООО "Система" - ныне банкрот - построил дом с нарушением высотности. Глава региона и мэрия нашли законное решение в интересах людей, и скоро дольщики смогут отпраздновать новоселье. Лишние этажи разберут за счет инвестора.Андрей Шохин, глава г.Владимира:- Я хочу уже дорожную карту чтобы они отработали. Чтобы у нас количество людей, в какой день начинается, сколько человек отоплением занимается, сколько человек занимается другими видами работ - и по срокам каждое расписать. Чтобы уже было понимание. И тогда мы с вами еще разочек встретимся, следующую неделю выбираем, встречаемся уже с инвестором.Если суд поддержит выбранный дольщиками и властями путь, то уже в середине весны можно будет приступить к работам. По плану, они продлятся до июля-августа, после чего люди смогут начать обустройство долгожданных квартир в обновленном доме.Кристина Иванова, Егор Герасимов, Вести "Владимир".