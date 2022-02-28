Садоводы планировали скурить урожай марихуаны.

В Суздале 36-летнего и 29-летнего местных жителей приговорили к условному сроку за выращивание колопли. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Весной 2021 года мужчины высадили на трёх участках 40 семян «травы». Совсем не юные натуралисты ухаживали за растениями и намеревались скурить собранный урожай марихуаны.Деятельность «агрономов» пресекли сотрудники МВД. Полицейские изъяли выросшие кусты.На допросах подельники признали свою вину и раскаялись в содеянном. Сообщники получили по четыре года условно и 2,5 года испытательного срока.Приговор вступил в законную силу.