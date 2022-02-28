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<a href="https://33live.ru/novosti/28-02-2022-energosbyt-volga-otvechaet-na-samye-chastye-voprosy-o-edinoj-kvitancii.html" target="_blank">«Энергосбыт Волга» отвечает на самые частые вопросы о единой квитанции</a> - «Энергосбыт Волга» напоминает, что в марте 2022 года жители многоквартирных домов в зоне...