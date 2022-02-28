«Энергосбыт Волга» напоминает, что в марте 2022 года жители многоквартирных домов в зоне...
«Энергосбыт Волга» напоминает, что в марте 2022 года жители многоквартирных домов в зоне обслуживания ООО «Хартия» (Петушинский, Собинский, Кольчугинский, Киржачский и Александровский районы) получат единый платёжный документ, который дополнительно будет содержать текущие начисления по услуге «Обращение с ТКО». Единые квитанции в этих районах уже приходят собственникам частных домовладений.
Если потребитель имеет долги за обращение с ТКО на конец февраля 2022 года, то данная задолженность будет отражена в платёжном документе от ЕРИЦ Владимирской области. С апреля 2022 года данные о неоплаченных долгах будут включаться в единый платёжный документ от «Энергосбыт Волга».
«Энергосбыт Волга» развивает проект по внедрению единого платёжного документа во Владимирской области для удобства клиентов. Он уже доказал свою эффективность. Единая квитанция позволяет клиентам контролировать состояние счетов за услуги ЖКХ и оплачивать их в одном месте. На данный момент единую квитанцию получают жители 14 районов Владимирской области, «Энергосбыт Волга» является партнёром для 10 предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Однако в первые месяцы могут возникать трудности из-за интеграции баз данных. Чтобы облегчить адаптационный период, специалисты «Энергосбыт Волга» ответили на самые частые вопросы о единой квитанции.
Что делать, если данные по числу зарегистрированных в квартире в квитанциях «Энергосбыт Волга» и ООО «Хартия» не совпадают?
Начисление платы по обращению с ТКО производится исходя из количества зарегистрированных граждан. Во избежание некорректных начислений просим вас проверить информацию, отражённую в лицевых счетах, в том числе о количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан, а при отсутствии зарегистрированных - о количестве собственников жилого помещения. При обнаружении недостоверных сведений просим сообщить об этом. Информацию можно направить дистанционно на электронную почту [email protected]
или подать в один из клиентских офисов «Энергосбыт Волга».
Список необходимых документов:
-копии паспортов / свидетельств о рождении с отметками о регистрации/снятии с регистрационного учёта по данному адресу;
-справка о количестве зарегистрированных граждан от администрации, управляющей компании, ООО «ЭСВ» МФЦ.
Где и как можно оплатить единую квитанцию?
Для оплаты следует использовать единый лицевой счёт. Оплатить единый платёжный документ можно несколькими способами:
- на сайте «Энергосбыт Волга» через виджет «Оплатить квитанцию онлайн», выбрав раздел «Оплатить услуги ЖКХ»;
- в личном кабинете по услугам ЖКХ. Этот онлайн-сервис позволяет контролировать состояние единого лицевого счёта, передавать показания приборов учёта, производить оплату онлайн.
Необходимо пройти простую регистрацию, после входа в личный кабинет необходимо добавить единый лицевой счёт в разделе «Мой профиль»;
- в ПАО «Сбербанк» (в том числе через «Сбербанк онлайн»), с выбором услуги;
- на Почте России;
- через терминалы в клиентских офисах «Энергосбыт Волга», с выбором услуги.
Делается ли перерасчёт, если в квартире никто не зарегистрирован?
Расчёт размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО производится исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении, при отсутствии проживающих - по числу собственников помещения исходя из нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов, утверждённых постановлением департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации области от 22.01.2018 № 05/01-25 и тарифов, утверждённых постановлением департамента цен и тарифов Владимирской области, согласно пунктам 148(30), 148(36) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения имуществом, при этом в силу норм ст. 210 ГК РФ собственник несёт бремя содержания, принадлежащего ему имущества. Указанные положения продублированы и в жилищном законодательстве (ст. ст. 30, 153, 154 ЖК РФ). Собственник у жилого помещения отсутствовать не может. Перерасчёт делается только зарегистрированным гражданам при предоставлении подтверждающих документов об их отсутствии более 5 дней подряд в жилом помещении.
Т.е. временное отсутствие собственника по месту нахождения принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения не является основанием для перерасчёта размера платы по обращению с ТКО, так как такое отсутствие не снимает необходимость исполнения возложенных обязанностей, в том числе обязанности по заключению договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ч. 5 ст. 30 ЖК РФ, ч. 4 ст. 24.7 ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
Делается ли перерасчёт начислений за услуги по обращению с ТКО в период временного отсутствия зарегистрированных?
В этом случае региональный оператор по обращению с ТКО обязан произвести перерасчёт размера платы за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном разделом VIII указанных Правил.
Для проведения перерасчёта потребитель обязан предоставить документы, подтверждающие продолжительность периода его временного отсутствия, в том числе: копия командировочного удостоверения; справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении; справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием и прочие документы (за исключением проездных билетов) должны быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их организации, заверены печатью такой организации (при наличии), иметь регистрационный номер и дату выдачи.
По вопросам, касающимся качества оказания услуги по обращению с ТКО, необходимо обращаться в адрес ООО «Хартия» по телефонам единого диспетчерского контакт-центра 8 (4922) 773-002 и 8 (4922) 773-004.