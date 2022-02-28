За минувшие сутки ВСУ 16 раз открывали огонь по девяти населенным пунктам в ЛНР.

За минувшие сутки ВСУ 16 раз открывали огонь по девяти населенным пунктам в ЛНР.Эти данные сообщили в представительстве ЛНР вСовместном центре контроля и координации (СЦКК) и в переговорном процессе. Информация о вероятных жертвах уточняется. Повреждены строения внаселенном пункте Первомайск. В населенном пункте разрушен дом и случилось возгорание гаража, передает .Также известно, что жители Докучаевска обращаются в больницу с ранениями после обстрелов украинских войск, сообщает представительствоДНР в СЦКК. При обстреле Горловки выведена из строя работаводовода и водоузла, которые снабжают более 31 тысячи абонентов, рассказали в штабе теробороны ДНР.За прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Бердянск. Такими данными поделился советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что блокированы Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка. Он подчеркнул, чтороссийские войска не наносят ударов по городам и населенным пунктам.Напомним, 24 февраля из-за обостренной ситуации российские власти решили признать суверенитет Луганской и Донецкойнародных республик. После этого президент страны Владимир Путин объявил опроведении спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Такой шаг глава государства назвал вынужденной мерой.