За минувшие сутки ВСУ 16 раз открывали огонь по девяти населенным пунктам в ЛНР.
За минувшие сутки ВСУ 16 раз открывали огонь по девяти населенным пунктам в ЛНР.
Эти данные сообщили в представительстве ЛНР в
Совместном центре контроля и координации (СЦКК) и в переговорном процессе. Информация о вероятных жертвах уточняется. Повреждены строения в
населенном пункте Первомайск. В населенном пункте разрушен дом и случилось возгорание гаража, передает .
Также известно, что жители Докучаевска обращаются в больницу с ранениями после обстрелов украинских войск, сообщает представительство
ДНР в СЦКК. При обстреле Горловки выведена из строя работа
водовода и водоузла, которые снабжают более 31 тысячи абонентов, рассказали в штабе теробороны ДНР.
За прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Бердянск. Такими данными поделился советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что блокированы Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка. Он подчеркнул, что
российские войска не наносят ударов по городам и населенным пунктам.
Напомним, 24 февраля из-за обостренной ситуации российские власти решили признать суверенитет Луганской и Донецкой
народных республик. После этого президент страны Владимир Путин объявил о
проведении спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Такой шаг глава государства назвал вынужденной мерой.