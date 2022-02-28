Несмотря на сложную международную обстановку сотрудничество между городами-побратимами - русским...

Несмотря на сложную международную обстановку сотрудничество между городами-побратимами - русским Владимиром и немецким - Эрлангеном обязательно продолжится. В этом заверил обер-бургомистр Эрлангена Флориан Яник. На дружбе обострение ситуации не отразится, отметил он. Как Эрлангенский дом больше четверти века остаётся "мостом" и "точкой диалога"- расскажет Мария Платанюк.«Русский снаружи, немецкий внутри». Директор Эрлангенского дома во Владимире Ирина Хазова подчёркивает: такой была идея. Дома, который больше четверти века назад стал «сердцем» партнёрских связей между городами-побратимами. Мостом дружбы. Устойчивым ко всем вызовам. Впервые Ирина Хазова попала в эти стены в 93-ем. В аварийном доме на тот момент было 13 квартир. Все семьи позже получили от властей Владимира благоустроенное жильё.Ирина Хазова, директор Эрлангенского дома во Владимире: «Примером реставрации дома немцы хотели показать пример разумного градостроения, чтобы не снести и построить новое, а отреставрировать дом , который является украшением города».Это уважение к традициям- в сохранённом фасаде, наличниках, печах. Коммунальным дом 25 на Большой Нижегородской стал после революции. А прежде в нём - с семьями жили и один из братьев Столетовых- Дмитрий Григорьевич и епархиальный архитектор Леонид Шерер. Тот, что построил знаменитый Красный крест. Эрлангенский дом сегодня- это культурный и образовательный центр. Что касается изучения языка- главный принцип- полное погружение.Уроки, даже для новичков- только на немецком. И, с гордостью говорят в Эрлангенском доме, стало больше подростков. Изучая язык Шиллера и Гёте, многие достигают высокого уровня. Сами ученики отмечают и особую атмосферу Дома. А эта группа признается в любви и своему преподавателю Наталье Корсаковой.Злата Калинина, школьница: «Результат очевиден. Успели много пройти. Я намного лучше стала учиться в школе. Занятия интересны сами по себе. Столько всего успеваем сделать».Камилла Кирилловская, школьница: «Я пришла с нулевыми знаниями. Уроков по немецкому языку у меня не было. И быстро втянулась и достаточно быстро подтянулась до уровня тех ребят, кто изучал изначально немецкий».Илья Буянов, школьник: «У нас в школе были уроки немецкого, но после Эрлангенского дома начал говорить более свободно и легко. У меня хорошо получаются языки».Егор Ростов, школьник:-Дружеская атмосфера.-А сложный немецкий язык?-Да нет. Такой же как английский. Где-то легче. Где-то сложнее.По словам Ирины Хазовой, много лет назад Эрлангенский дом взял высокую образовательную планку. Которую удерживает и по сей день.Ирина Хазова, директор Эрлангенского дома во Владимире: «Мы являемся официальным партнёром института имени Гёте. В России- 20 таких аккредитованных центров и во Владимире мы, пожалуй, единственный центр иностранных языков с международной аккредитацией. Мы прошли международную аккредитацию института имени Гёте успешно уже 3 раза».У Екатерины Усоевой с Эрлангенским домом связана своя история. В прошлом студентка Дома, спустя годы она вернулась сюда уже в статусе преподавателя. А 13 лет назад она стала самой юной ученицей. Зачислять, рассказывает, не хотели. «Не доросла».Екатерина Усоева, преподаватель Эрлангенского дома во Владимире: «Моя мама- учитель немецкого, моя бабушка- учитель немецкого . И меня не взяли. Я расплакалась, и те, кто набирал на курс, увидели это и решили, что меня всё-таки стоит взять».Здесь Екатерина проучилась 4 года, а затем поступила в Санкт-Петербург. Закончив госуниверситет, профессиональный филолог вернулась в родной Владимир.Екатерина Усоева, преподаватель Эрлангенского дома во Владимире: «Я бы хотела сказать, что сопровождает нас, как преподавателей немецкого языка : «Обучение доставляет удовольствие». Это действительно то, к чему мы здесь стремимся».А есть ли носители языка? В команду 6 преподавателей Эрлангенского дома недавно влилась и 29- летняя Джада Хиттхалер. Во Владимире она трудится языковым ассистентом Эрлангенского дома. По словам Джады, Россией интересуется давно. Сначала изучала славистику в Вероне, затем – в Кёльне. И нынешний приезд в Россию для Джады Хиттхалер- уже четвёртый.Джада Хиттхалер, языковой ассистент Эрлангенского дома во Владимире: «Я помогаю преподавателям Эрлангенского дома. Прежде всего моя помощь заключается в том, чтобы рассказывать о традициях и жизни Германии, Австрии, Швейцарии. Я занимаюсь страноведческой частью урока, и рассказываю о жизни и традициях немецко-говорящих стран.Я стипендиат».Джада- стипендиат Гёте-института. ВУЗ оплачивает ее пребывание в России. По словам Джады, до Владимира работала и в Тольятти, где также помогала преподавателям немецкого.Джада Хиттхалер, языковой ассистент Эрлангенского дома во Владимире: «Город я не выбирала, просто судьба сюда меня привела, можно так сказать. В 2018-ом году, когда я училась в Москве, я была как турист во Владимире. Мне здесь понравилось, и вот получила такое распределение, назначение сюда- во Владимир. Чему очень рада. Планы мои ближайшие- до июня буду во Владимире. А там, как дальше сложится, не могу сказать, но надеюсь, что Россия стала моей судьбой».Джада владеет не только немецким. У девушки итальянское гражданство, а родилась она в Южном Тироле, на границе с Австрией. Так что шутит, русский снег не удивил. Немки- её бабушка и мама. Кстати, сама Джада намерена продолжить изучать русский. Погружая учеников в мир германских традиций, она погружается в русскую литературу.Джада Хиттхалер, языковой ассистент Эрлангенского дома во Владимире:-Мне очень нравится Достоевский.-А у Достоевского что Вы любите?-«Преступление и наказание». Это была моя первая русская книга. Это было очень интересно для меня.По инициативе городов-побратимов несколько лет назад появился и дискуссионный клуб «Призма», который обсуждает самые горячие темы современной действительности. В том числе - роль партнёрства в улаживании международных конфликтов. Так, соединяя людей и судьбы, Эрлангенский дом и сегодня,в период особенного напряжения на мировой арене, остаётся своеобразным «народным посольством». Напоминая, диалог решает.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир"