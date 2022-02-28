ЗаБизнес. Владимирская область станет площадкой всероссийской конференции для предпринимателей....

"ЗаБизнес". Владимирская область станет площадкой всероссийской конференции для предпринимателей. Как эксперты оценивают вклад региона в диалог власти и бизнеса? Что отличает деловой климат области? Об этом "Вестям" рассказала Элина Сидоренко, генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей ЗаБизнес.РФ".