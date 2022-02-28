Правительство и Банк России принимают все меры для экономической и финансовой стабильности. В частности, для того, чтобы банки, попавшие в санкционный список, смогли перестроиться и

Правительство и Банк России принимают все меры для экономической и финансовой стабильности. В частности, для того, чтобы банки, попавшие в санкционный список, смогли перестроиться и продолжить свою работу. «Предполагаем, в ближайшее время все те проблемы, о которых говорят клиенты сегодня, будут решены. В остальных банках ситуация стабильна, операции проводятся в плановом режиме и люди могут