Резонансные пожары, риски на воде и подготовка к половодью – об этом в обзоре руководителя...
<a href="https://33live.ru/novosti/28-02-2022-mchs-po-vladimirskoj-oblasti-rezonansnye-pozhary-riski-na-vode-i-podgotovka-k-polovodyu.html" target="_blank">МЧС по Владимирской области: резонансные пожары, риски на воде и подготовка к половодью</a> - Резонансные пожары, риски на воде и подготовка к половодью – об этом в обзоре руководителя...
[url=https://33live.ru/novosti/28-02-2022-mchs-po-vladimirskoj-oblasti-rezonansnye-pozhary-riski-na-vode-i-podgotovka-k-polovodyu.html]МЧС по Владимирской области: резонансные пожары, риски на воде и подготовка к половодью[/url] - Резонансные пожары, риски на воде и подготовка к половодью – об этом в обзоре руководителя...