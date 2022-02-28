По условиям тендера, низкопольные автобусы могут быть оснащены не только газомоторными, но и дизельными двигателями.

Мэрия Владимира купит «Владимирпассажиртрансу» 17 новых транспортных средств большой и средней проходимости. На эти цели город получил более 252 млн рублей инфраструктурного кредита.Все автобусы должны поставить до 10 августа. Заявки на торги принимаются до 4 марта, победителя аукциона определят 9 марта.Ранее администрация намеревалась купить 14 единиц подвижного состава большой вместимости. После консультаций власти аукцион, чтобы взять 17 низкопольных ТС (10 - не менее 90 человек, 7 - не менее 70). Весь автопарк предназначен для «Владимирпассажиртранса». Шаг обусловлен нехваткой общественного транспорта в Юрьевце, Пиганово и Энергетике.По условиям тендера, низкопольные автобусы могут быть оснащены не только газомоторными, но и дизельными двигателями.