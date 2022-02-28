Давид Арахамия высказал предположения о том, как пройдут переговоры Украины с Россией.

Давид Арахамия высказалпредположения о том, как пройдут переговоры Украины с Россией.Накануне стороныдоговорились о проведении переговоров, встреча пройдет на границе Беларуси и Украиныв районе реки Припять. О месте договорились Александр Лукашенко и ВладимирЗеленский в ходе телефонного разговора, причем дополнительные условия встречи украинскойи российской сторон не были установлены. Лидер Беларуси пообещал, что все самолетыи корабли страны будут оставаться на земле.Свои предположенияотносительно встречи высказал член украинской делегации, глава фракции «Слуганарода» Давид Арахамия. Он считает, что после урегулирования ситуация властиУкраины примут много кадровых решений и сделают много выводов,сообщает .Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, чточлены российской делегации уже прибыли в Гомель и готовятся к началу переговоров.В составе участников представители МИД, Министерства обороны исотрудники администрации президента.Стоит отметить, что ранеероссийская украинская сторона предлагала провести переговоры в несколькихевропейских городах, однако Россия настояла на Беларуси, так как их предложениепоступило первым.