С 2021 года объемы производства пищевых продуктов увеличились на 8,2%. Сейчас в Москве действуют 240 производителей продуктов питания.

С 2021 года объемы производства пищевых продуктов увеличились на 8,2%. Сейчас в Москве действуют 240 производителей продуктов питания.Рост в 2021 году произошел в основном за счет положительной динамики выпуска мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий, сыров и рыбной продукции, уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов."Объем отгруженной продукции пищевого сектора в прошлом году составил 540 миллиардов рублей, это на 15,7 процента больше, чем в 2020 году, и на 42 процента выше, чем в 2019-м", – сообщил он.В 2021 году произведено около 317 тысяч тонн хлебобулочных изделий, 95 тысяч тонн мясных полуфабрикатов. Объемы выпуска сыров и творога превысили 45 тысяч тонн.Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что достичь таких показателей помогла поддержка от города. Он уточнил, что в прошлом году с такими предприятиями было заключено восемь договоров о предоставлении субсидий на более чем 107 миллионов рублей."Также среди мер поддержки — присвоение предприятию статуса промышленного комплекса, который обеспечивает значительное сокращение налоговой нагрузки", – добавил Прохоров.Ранее сообщалось, что инвестиции в основной капитал Москвы 2,5 триллиона. Рост составил 22%. Больше всего средств предприятия вкладывают в машины и оборудование. Доля инвестиций в строительство и благоустройство составила 30,4%.