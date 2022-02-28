Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации на Украине пройдет на границе Польши и Белоруссии. Время ..

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации на Украине пройдет на границе Польши и Белоруссии. Время и дата проведения очередной встречи пока не называютсяПервый раунд переговоров завершился 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ходе саммита стороны обозначили ряд наиболее важных тем, по которым "наметили определенные решения". По его словам, делегации вернулись в столицы своих государств для обсуждения способов осуществления этих решений.