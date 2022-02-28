Основная тема встречи - соблюдение прав участников долевого строительства, сообщают в прокуратуре...

Основная тема встречи - соблюдение прав участников долевого строительства, сообщают в прокуратуре области. Вновь назначенный прокурор региона Владислав Малкин встретится с дольщиками 2 марта. Приём начнётся в 10.00 в здании прокуратуры Владимирской области, на Октябрьском проспекте, 9. Приём пройдёт как в очном формате, так и в режиме видеоконференц-связи из всех прокуратур городов и районов. Предварительная запись - по телефонам которые вы видите на экране.Запись дольщиков на приём по телефонам: (4922) 32-71-25, 32-39-43.