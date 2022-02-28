Владимирская область вместе со всей страной протянула руку помощи беженцам с Донбасса. Всего в...

Владимирская область вместе со всей страной протянула руку помощи беженцам с Донбасса. Всего в нашем регионе - 35 пунктов временного размещения, для тех, кто вынужденно оставил свои дома. К примеру, областной дом ветеранов во Владимире принял семьи переселенцев из ДНР и ЛНР. Подробнее - Любовь Клюквина.- Все будет хорошо!- Да, я знаю, все будет хорошо!В родной для Юлии Макеевке стало невыносимо громко, рассказывает она, а дети не должны были узнать, что такое обстрелы. На эвакуационном автобусе из ДНР, с тремя детьми, она отправилась во Владимир.- Мы за это время научились различать, когда летит к нам и когда улетает от нас. И когда подрывали мост, мы тоже сидели в подвале, потолки прям гремели. Хочется мира, хочется домой. Хочется, чтобы все это быстрее закончилось.Знакомые готовы были приютить семью Турик, но ненадолго. Спасением стал пункт временного размещения - Дом ветеранов во Владимире. Многодетной матери и её младшему ребенку уже оказали необходимую медицинскую помощь. Для вынужденных переселенцев организовано трехразовое питание. За комфорт и безопасность беженцев отвечают центр занятости, специалисты департамента образования, миграционная служба, департамент социальной защиты. Ещё одну квартиру заняла пожилая семейная пара. Говорят, теперь хотя бы можно заснуть. Без грохота снарядов. По словам Юрия Драгунова, сейчас он, как и миллионы других людей, следит за деталями специальной военной операции по защите Донбасса.- Со стороны Украины теперь считают, что мы агрессоры. Мы на них напали. Это бред вообще. Подкатывает, прямо заплакать хочется. Были нормальные отношения со всеми. Когда нас бомбили все были довольны, у всех все хорошо было. А тут вдруг начали говорить, что Киев окружили. Беда, такая беда случилась.В общей сложности во Владимирской области организовано 35 пунктов временного размещения. В разных городах и районах. Регион готов принять до двух тысяч вынужденных переселенцев. Только в Доме ветеранов- 11 квартир. Около 30 спальных мест.- Они получают комплексное горячее питание трехразовое. Обеспечены моющими средствами, постельными принадлежностями, кроватями, шкафами, чайниками, питьевой водой, гостинцами, сухим пайком в виде продовольственного набора с шоколадными конфетами.В области действует горячая линия по вопросам оказания гуманитарной помощи беженцам с Донбасса. Ведётся сбор продуктов и вещей. Помимо продуктов первой необходимости: чая, сахара, масла, круп, нужны посуда, детское питание, подгузники, бытовая химия, игрушки, маски, санитайзеры. Каждый день те, которые не остался равнодушен к трагедии Донбасса, вносит свой вклад. Гуманитарную помощь привозят и предприниматели, и обычные владимирцы. Также регион готов предложить переселенцам работу. Для них организуют ярмарки вакансий.8(4922) 32-32-00 - горячая линия по вопросам оказания гуманитарной помощиЛюбовь Клюквина, Егор Герасимов "Вести-Владимир".