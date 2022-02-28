Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник рассказал, что украинская делегация направлялась на переговоры с нашей страной в Белоруссии через Польшу.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник рассказал, что украинская делегация направлялась на переговоры с нашей страной в Белоруссии через Польшу.Эксперт высказался о том, что представители Киева моглиполучить в Варшаве указания от западных кураторов, в частности, изВеликобритании и Соединенных Штатов. Он констатировал, что украинская сторона объяснила слишком долгую поездку "проблемами логистики".Так, якобы из опасений засобственную безопасность киевские переговорщики отправились в Гомель через территориюПольши. Родион Мирошник не исключил, что это намеренная ложь, передает . Представитель Луганской народной республики полагает, что Украине дали указания, и речь вряд ли идет остремлении к прекращению конфликта.Эксперт считает, что наиболее трудным в начале переговоров станет поиск "зоны сделки". Родион Мирошник заявил, что если Киев опять потребует безоговорочного вывода вооруженных сил, то диалогобречен.Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в Гомель для переговоров сукраинцами. 28 украинская делегация тоже приехала в Белоруссию для диалога.