Бывших военных в Незалежной, которые находятся за решеткой за преступления, начнут отпускать на свободу для участия в боевых действиях.

Бывших военных в Незалежной, которые находятся за решеткой за преступления, начнут отпускать на свободу для участия в боевых действиях.Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что с моральной точки зрения оно было непростым.Свое решение украинский лидер объяснил военным положением в стране. При этом он подчеркнул, что речь идет о заключенных с реальным боевым опытом."Смогутискупить свою вину", — отметил Владимир Зеленский. Ранее прокурор офиса генпрокурора Андрей Синюк сообщил, что власти Незалежной начали освобождатьзаключенных с военным опытом из тюрем и следственных изоляторовдля участия в боевых действиях.Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил орешении начать спецоперацию на Украине по освобождению ДНР и ЛНР. Целью операции российский лидер назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.В Минобороны России заявляли, что наши военныенаносят высокоточные удары исключительно по объектам украинской военнойинфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что мирным жителям ничто не угрожает. В свою очередь Владимир Зеленский в тот же день объявил о введении военного положения натерритории Украины.