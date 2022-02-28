В воскресенье, 27 февраля, в парке «Дружба» завершился XIII лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва «VladimirSKI Proku marathon». Всего на старт соревнований вышли 500 спортсменов

В воскресенье, 27 февраля, в парке «Дружба» завершился XIII лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва «VladimirSKI Proku marathon». Всего на старт соревнований вышли 500 спортсменов из 34 регионов России. Первые места завоевали спортсмены из Ижевска и Ярославля. «27 февраля прошли основные старты «Прокуроровского» марафона: в 50 километровой гонке участвовали мужчины 2003 г.р. и старше,