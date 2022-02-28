В Министерстве обороны России сделали заявление о том, что жители украинской столицы могут беспрепятственно уехать из города по трассе Киев—Васильков.

В Министерстве обороны России сделали заявление о том, что жители украинской столицы могут беспрепятственно уехать из города по трассе Киев—Васильков.Ведомство организовало гуманитарный коридор. По данным Минобороны, российские подразделения взяли под контроль города Бердянск,Энергодар, Волноваха и территорию Запорожской атомной электростанции.Согласно заявлению ведомства, все находящиеся в Киеве мирные жители могутбеспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев—Васильков. В Минобороны заверили, что это направление открыто и безопасно.Также там отметили, что в Киеве "бесчинствуют вооруженные бандымародеров, грабителей и националистов", которые получили оружие в результате "преступного решения властей" о раздаче его населению.Напомним, наша страна проводит спецоперацию на Украине по защите Донбасса с 24 февраля. Такой приказ отдал президент страны Владимир Путин. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией. Затем онпредложил российскому лидеру. Диалог назначен на 28 февраля в белорусском Гомеле.По словам Владимира Путина, у России нет желания оккупировать Украину. Как сообщает отечественное Минобороны, удары наносятся только по военным объектам, городам Украины ничего не угрожает.