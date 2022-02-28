Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о планах жестко отомстить европейским политикам, высказавшимся о возможном введении санкций против России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о планах "жестко отомстить" европейским политикам, высказавшимся о возможном введении санкций против России.По его словам, они должны отказаться отсвоих заявлений, иначе республика введет ответные санкции. Такое сообщение Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Политик перечислил тех, кто должен отказаться от своих заявлений по поводу санкций. Это премьер-министр Великобритании Борис Джонсон,глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, глава ЕврокомиссииУрсула фон дер Ляйен и глава Евродипломатии Жозеп Боррель. "Срок даю до 31февраля!", — высказался Рамзан Кадыров.Также глава Чечни отметил, что ответные меры должны быть "зеркальными". В частности, это закрытие чеченского неба для полетов их джетов и другие.Напомним, ранее Жозеп Боррель, что России подготовилась к санкциям. По его словам, Европа не в состоянии заблокировать резервы российского Центробанка, которые находятся в Москве или Китае. Дипломат добавил, что в последние годы наша страна в большинстве размещала свои резервы в странах, где их было бы невозможно заблокировать.Как писали "Дни.ру", российские банки, через которые идет расчет за энергоносители, оставят в системе SWIFT. Запад боится дефицита топлива и роста цен на него на мировых рынках.