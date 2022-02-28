Два лишние этажа в доме на улице Центральной, 19 микрорайона Коммунар в городе Владимире снесут в течение полугода. Об этом сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Два лишние этажа в доме на улице Центральной, 19 микрорайона Коммунар в городе Владимире снесут в течение полугода. Об этом сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Авдеев подчеркнул, что найден компромисс. Снос лишних этажей устроил дольщиков и застройщика. «Это представляется самым оптимальным вариантом решения. По мимо того, что это абсолютно быстрый способ, и он