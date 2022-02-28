Семь из Донбасса еле спаслась от бомбежек со стороны Украины.

Семь из Донбасса еле спаслась от бомбежек со стороны Украины.Мать двоих детей Юлия рассказала журналистам, как ей приходилось прятаться от обстрелов со стороны Украины в Донбассе. Женщина была вынуждена уехать с родной земли и нашла спасение в России. Теперь она мечтает, чтобы все прекратилась.Юлия призналась, что решить все бросить и уехать в эвакуацию было трудно. Но надо было спасать детей, а в подвалах бесконечно прятаться было нереально. Что это за детство?"Практически ничего не брали. Убегали под обстрелами. Ночью с двумя детьми", – с ужасом вспоминает Юлия.Она добавила, что буквально на днях в Киевском районе были новые обстрелы. Дом семьи и квартира уже уничтожены. Пока Юлия с детьми осталась в Нижнем Новгороде.Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Он признал независимость ДНР и ЛНР, которые восемь лет подвергались издевательствам со стороны киевского режима.Запад осудил решение Москвы и призвал его нелегитимным. После этого против России ввели жесткие санкции. Доллар и Евро перевалили за сто рублей. Эксперты ожидают инфляции.