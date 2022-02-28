Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, как обстоят дела в республике на фоне спецоперации на Украине.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, как обстоят дела в республике на фоне спецоперации на Украине.Спецоперация, которую начала Россия на прошлой неделе, была названа Владимиром Путиным "вынужденной мерой", которая призвана защитить Донбасс.Судя по всему, все идет по плану. Накануне глава ДНР, независимость которой Россия признала 21 февраля, поделился новостями о ситуации на территории республики. Ранее там была объявлена всеобщая мобилизация. Однако сейчас ее решили приостановить, так как необходимое число людей для защиты территорий уже набрано.По словам Дениса Пушилина, несмотря на паузу в процессе мобилизации, операция в республике не останавливается, причем он подтвердил тот факт, что украинские силовики отступают."Освобождение населенных пунктов от вооруженных формирований Украины идет полным ходом. Продвигаемся медленно, но уверенно", – сказал глава ДНР.Ранее Пушилин уже по поводу успеха спецоперации. Он заявлял, что силовики из Украины сдаются, а причиной этого назвал понимание военным бесперспективности.