Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сделал заявление о том, что перешедшие на сторону Донецкой народной республики украинские солдаты рассекретили план нападения ВСЕ на Донбасс.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сделал заявление о том, что перешедшие на сторону Донецкой народной республики украинские солдаты рассекретили план нападения ВСЕ на Донбасс.По его словам, военнопленные подтвердили, что Киевготовил наступательную операцию на Донбасс. Басурин сообщил, что в ДНР располагают планами штаба вооруженныхсил Украины, попавшими в руки донбасских военных.Военнослужащие рассказали обо всем на допросах. Они поведали, что им "уже была дана команда готовиться к широкомасштабнымбоевым действиям". Когда началасьспецоперация России на Украине, многие из украинских военных решили, что это ВСУначали бомбить ДНР.Эдуард Басурин отметил,что спецоперация сработала на опережение. Если бы ее не начали, "жертв средимирного населения было бы гораздо больше".Ранее Россия и Украина договорились о переговорах, которые было решено провести на территории Беларуси близ реки Припять. На данный момент встреча началась, в Сети уже из зала, где пройдет заседание. Делегации готовятся приступить к обсуждению.Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР. Европейские страны стали вводить санкции против России с целью урегулирования конфликта.