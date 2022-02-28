В ФРГ считают меры сдерживания со стороны России серьезной угрозой.

В ФРГ считают меры сдерживания со стороны России серьезной угрозой.Накануне Владимир Путин приказал перевести на особый режим боевого дежурства силы сдерживания России, в которые входят ядерные силы. Путин мотивировал это тем, что НАТО агрессивно высказывается в адрес Москвы. Это выступление обеспокоило западных коллег нашей страны.В правительстве ФРГ отреагировали на заявление Владимира Путина. Берлин очень обеспокоен, рассказал официальный представитель камина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он добавил, что считает слова Путина "безответственным" шагом и реальной угрозой Германии.Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал приказ о начале военной спецоперации на Украине. Он отметил, что это вынужденная мера, она нужна для защиты мирного населения Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины. При этом в Минобороны не раз подчеркивали, что мирному населению Украины ничто не угрожает. Удары наносятся только по военным объектам Незалежной.