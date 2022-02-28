В ФРГ считают меры сдерживания со стороны России серьезной угрозой.
В ФРГ считают меры сдерживания со стороны России серьезной угрозой.
Накануне Владимир Путин приказал перевести на особый режим боевого дежурства силы сдерживания России, в которые входят ядерные силы. Путин мотивировал это тем, что НАТО агрессивно высказывается в адрес Москвы. Это выступление обеспокоило западных коллег нашей страны.
В правительстве ФРГ отреагировали на заявление Владимира Путина. Берлин очень обеспокоен, рассказал официальный представитель камина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он добавил, что считает слова Путина "безответственным" шагом и реальной угрозой Германии.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал приказ о начале военной спецоперации на Украине. Он отметил, что это вынужденная мера, она нужна для защиты мирного населения Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины. При этом в Минобороны не раз подчеркивали, что мирному населению Украины ничто не угрожает. Удары наносятся только по военным объектам Незалежной.