За свои услуги злоумышленница получила 4300 рублей.

В Коврове сотрудница салона сотовой связи торговала личными данными абонентов. Уголовное дело поступило в городской суд для рассмотрения.По версии следствия, в 2018 году девушка трудоустроилась специалистом в офис продаж. Она имела доступ к биллинговой системе обслуживания клиентов. В декабре 2020 года «ВКонтакте» за денежное вознаграждение ей предложили передавать персональные данных абонентов. Дама согласилась.Через «Telegram» сотруднице поступали сообщения, содержащие номера, по которым необходимо слить информацию. Предприимчивая особа фотографировала на мобильный телефон экран монитора и отправляла сведения заказчику. За свои услуги злоумышленница получила 4300 рублей.Бизнес процветал недолго. Вскоре на ковровчанку завели уголовное дело по статье о неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, повлекший копирование, совершённое из корыстных побуждений.Уголовное дело рассмотрит судья Сафронов В.А.