Представитель ЛНР выразил уверенность, что спецоперация будет продолжаться, пока стороны не достигнут четкой договоренности.

Представитель ЛНР выразил уверенность, что спецоперация будет продолжаться, пока стороны не достигнут четкой договоренности.В Гомельской области идут переговоры российской и украинской делегаций. Главной темой является дальнейшее развитие отношений двух стран и проведение военной спецоперации России на Украине и нейтральный статус Незалежной.Москва ранее выразила сожаление о том, что переговоры не начались на сутки раньше, так как российская сторона была готова.Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что пока не будет жестких договоренностей, военная операция продолжится. Он добавил, что пока военная операция идет строго по плану.Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Российский лидер подчеркнул, что это была вынужденная мера, так как невозможно было больше терпеть издевательства над народом ЛНР и ДНР, которые длились аж восемь лет. По совету коллег и по просьбе властей двух народных республик Владимир Путин признал независимость этих регионов.Запад жестко раскритиковал решение России и ввел новые санкции. К 28 февраля курсы иностранных валют достигали отметки сто рублей и выше.