Пожар с погибшим произошел вечером 27 февраля в Муромском районе. В селе Татарово загорелся частный жилой дом. На место выехали 13 огнеборцев и 4 спецмашины. В тревожном ведомстве говорят, что

Пожар с погибшим произошел вечером 27 февраля в Муромском районе. В селе Татарово загорелся частный жилой дом. На место выехали 13 огнеборцев и 4 спецмашины. В тревожном ведомстве говорят, что сообщение о пожаре было поздним – к приезду подразделений дом уже полыхал по всей площади, произошло обрушение кровли. Пожар был ликвидирован на 110 квадратных метрах.