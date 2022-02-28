Теперь в развитие инфраструктуры посёлка смогут вложить 4 млрд рублей.

Во Владимирской области 27 февраля состоялся референдум по отделению посёлка Доброград от Новосельского поселения Ковровского района. На шесть избирательных участков пришли 1949 человек, а это более 56% жителей. Свыше 90% проголосовали за выдвинутую инициативу.Напомним, что в октябре 2021 года правительство страны предоставило Владимирской области инфраструктурный кредит на развитие города будущего. В случае отделения Доброграда от муниципалитета на строительство инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры направят почти 4 млрд рублей.В перспективе в новое городское поселение должны переехать 47 тысяч человек. Рядом с посёлком создана особая экономическая зона, которая постепенно заполняется новыми резидентами.