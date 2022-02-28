В воскресенье, 27 февраля, в Петушинском районе на федеральной трассе М-7 «Волга» произошло ДТП. Два человека пострадали. «27 февраля 2022 года около 9:40 на 124 километре федеральной автодороги М-7

В воскресенье, 27 февраля, в Петушинском районе на федеральной трассе М-7 «Волга» произошло ДТП. Два человека пострадали. «27 февраля 2022 года около 9:40 на 124 километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе произошло дорожно-транспортно происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд» 1986 года рождения не выбрал безопасную дистанцию с движущимся впереди автомобилем «УАЗ» под