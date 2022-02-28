Медики, подоспевшие к месту аварии, оказали помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

Во Владимирской области в ДТП на трассе М-7 пострадали два человека. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Вблизи Петушков утром 27 февраля на трассе М-7 столкнулись иномарка и УАЗик. Водитель Ford Focus, мужчина 1986 года рождения, двигавшийся в сторону Владимира, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до внедорожника. В результате ДТП отечественная машина перевернулась. Водитель УАЗа, мужчина 1947 года рождения, а также пассажир «американца» 1937 года рождения получили травмы. Медики, подоспевшие к месту аварии, оказали им помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.Госавтоинспекторы проводят проверку произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.