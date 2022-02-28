Президент РФ дал поручение на совещании по экономическим вопросам.

Президент РФ дал поручение на совещании по экономическим вопросам.В понедельник, 28 февраля, Центробанк повысил ставку с 9,5% до 20% годовых, что стало историческим рекордом в России. Как объяснили в ЦБ, такое решение было принято в связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками. Это приведет к увеличению депозитных ставок до необходимых уровней и защитит сбережения граждан РФ от обесценивания.Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что во время совещания по экономическим вопросам Владимир Путин поручил сохранить условия по кредитам, которые были выданы до повышения ставки до 20%.Напомним, Запад ввел против ряда российских банков санкции из-за военной спецоперации российских войск на Украине. Как сообщают СМИ, в течение нескольких дней будет принято решение об отключении РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежейSWIFT.На фоне происходящего Центробанк также решил смягчить выдачу ипотеки в России. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что российские банки продолжают выполнять заявленные обязательства перед клиентами, а денежные средства на счетах доступны.