Прокуратура опротестовала антиковидные меры.

В Собинке признали незаконными антиковидные меры, которые ограничивали доступ жителей в здание администрации. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.В мэрию, в которой находится совет народных депутатов и местный избирком, пускали только граждан с сертификатом о вакцинации от коронавируса или при наличии ПЦР-теста.Собинский межрайонный прокурор требовал признать действия чиновников незаконными и обеспечить доступ людей в кабинеты муниципальных служащих. Фемида признала, что подобная закрытость - явный перебор.Решение пока не вступило в законную силу.Напомним, что в Гусь-Хрустальном местные власти перед публичными слушаниями вопроса об отмене прямых выборов главы города