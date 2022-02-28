Жителя Собинского района подозревают в краже из сельских магазинов и церкви на сумму более 181 тысячи рублей. «В прошлом году с заявлением о краже в ОМВД России по Собинскому району обратился

Жителя Собинского района подозревают в краже из сельских магазинов и церкви на сумму более 181 тысячи рублей. «В прошлом году с заявлением о краже в ОМВД России по Собинскому району обратился директор одного из сельских магазинов. Неизвестный, повредив оконную раму, проник в помещение и похитил товарно-материальные ценности на сумму более 181 000 рублей», – передает пресс-служба