Напомним, что за распространение недостоверных данных предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Во Владимирской области фэйковая информация о погибших и раненых во время спецоперации на территории Украины. Об этом сообщили в Центре управления регионом.«В Телеграме появилась информация о потерях, среди солдат из воинской части в деревне Воспушка Петушинского района №38551. Это фейк – подразделение расформировано», - пояснили в ЦУРе.По официальным данным, опубликованным Минобороны РФ, погибшие и раненные среди российских военнослужащих действительно есть, но их «в разы меньше», чем сообщается в различных пабликах.Напомним, что за распространение недостоверных данных предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.Редакция «33Live.Ru» рекомендует читателям перепроверять всю поступающую информацию.