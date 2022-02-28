Иск находится на рассмотрении.

Вязниковская прокуратура пытается отсудить у уроженца Владивостока 160 тысяч рублей браконьерство. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.В сентябре прошлого года мужчину признали виновным в незаконной охоте на лося. Он застрелил животное из гладкоствольного карабина «TG-3 Lancaster». Во время разбирательств злоумышленник возместил охотхозяйству ущерб в размере 80 тысяч рублей. Однако Госохотинспекция посчитала, что он составляет 240 тысяч.В связи с этим прокуратура просит охотника доплатить оставшуюся разницу.Иск находится на рассмотрении.