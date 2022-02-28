Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Своих не бросаем!
Помощь в трудную минуту. Регион...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Своих не бросаем!
Помощь в трудную минуту. Регион продолжает принимать беженцев из ДНР и ЛНР. Какие условия созданы для переселенцев?
- Мост дружбы
Мост между Россией и Германией. Как сохраняют партнёрские связи в "Эрлангенском доме" Владимира?
- Дружба. Лыжи. Прокуроров.
И самый масштабный за всё время. Марафон памяти Алексея Прокуророва объединил любителей лыжных гонок со всей страны.